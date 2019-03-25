Sakarya'da Adapazarı ve Erenler ilçelerinde el falı bakma bahanesiyle iki kişinin cebinden bin 100 lira para çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Erenler ilçesinde düzenledikleri operasyonla D.F. (20) ve Ç.C.'yi (24) suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan iki kadının "yankesicilik" suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
El falı bakma bahanesiyle yankesicilik: 2 kadın tutuklandı
Anadolu AjansıTürkiye
Sakarya'da el falı bakma bahanesiyle yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kadın tutuklandı.
Sakarya'da Adapazarı ve Erenler ilçelerinde el falı bakma bahanesiyle iki kişinin cebinden bin 100 lira para çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.