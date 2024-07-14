El freni boşaldı: 4 yaşındaki çocuk baraja düştü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde aracın el freninin boşalması üzerine baraja düşen otomobildeki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

El freni boşaldı: 4 yaşındaki çocuk baraja düştü

İlçedeki Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nda gece çadır kuran K.D, birlikte yaşadığı H.A. ile çocukları Ç.K.O. (9) ve Mehmet D. (4), yaşadıkları Bozüyük ilçesine dönmek için sabah saatlerinde hazırlık yapmaya başladı.

Ailenin otomobiline önden binen Ç.K.O. ile Mehmet D, aracın el freninin boşalması sonucu otomobille baraja düştü.

Çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba K.D, Ç.K.O'yu balıkçıların yardımıyla kıyıya çıkarırken, diğer oğlu Mehmet D. otomobilin içerisinde kaldı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, ANDA ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerce sudan çıkarılan Mehmet D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçük çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba K.D. ile Ç.K.O'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil, su altı ekiplerince barajdan çıkarıldı.

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