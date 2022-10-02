El freni çekilmeyen kamyonet az kalsın öldürüyordu

Bayrampaşa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, park halindeki taksiye çarptı. Bu sırada taksiye binmek üzere olan biri çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.



Kaza, Terazidere Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi.



Nakliye kamyonetini kullanan Gökhan K., aracını park ederek dükkana girdi.

İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, yokuş aşağı hareket etti.



Kamyonet, bir süre ilerledikten sonra taksiye çarptı. O esnada taksiye binmek üzere olan biri çocuk, 4 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonetin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı..

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kamyonetin kaldırım kenarında oturan bir kişinin yanından geçtiği ve taksiye çarptığı görüldü. Bu sırada taksinin yanında bulunan yolcu ise araçların arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu.