El freni çekilmeyen minibüs dehşet saçıyordu

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde el freni çekilmeyen minibüs, kaldırımdan ana yola indi.

Bu sırada seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aniden önüne çıkan minibüsü fark edip kazanın önüne geçti. Bir hafif ticari araç da minibüsün çarpmasından kıl payı kurtuldu.

Durumu fark eden sürücü, koşarak minibüsün yanına gelip direksiyona geçerek aracı kontrol altına aldı.

