El freni çekilmeyen otomobil takla attı!

Emine Ö. hafif şekilde yaralanırken, sokağa giren bir başka sürücü ise aracın kendi otomobiline çarpmasından geri manevra yaparak kurtuldu. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.



Olay, 7 Mart Cuma günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane'nin Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önüne gelen Emine Ö. 34 otomobilini park etti. Ardından araçdan inen kadın, evine doğru yöneldi ancak el freni çekilmeyen araç bir anda kaymaya başladı.

Kadın, kayan otomobilin açık olan camından içeri atlayarak aracı durdurmak istedi. Kadın direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı sırada kaldırıma çarpan araç takla atarak devrildi.



Kazada hafif yaralanan Emine Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ayakta tedavisi sonrası taburcu edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların adından takla atan otomobil trafik çekicisi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

