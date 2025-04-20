El freni unutuldu, araç şarampole uçtu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde el freni çekilmeyen araç şarampole uçtu.



Olay, Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü aracının el frenini tam çekmeden araçtan indi.

Bir süre sonra kendi kendine hareket eden otomobil, şarampole uçtu.

Yaşanan kazada otomobilin boş olması büyük bir faciayı önledi.