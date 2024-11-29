El frenini çekmeden indi: Trafikte dehşet saçtı

Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde S.D., kullandığı otomobili caddede park edip, bagajdan eşyalarını almak istedi.

El freni çekilmeyen otomobil, bir anda geriye doğru hareket etti. Sürücü S.D.'ye çarparak yaralanmasına neden olan otomobil, daha sonra N.Ö. (65) idaresindeki otomobil ile beton refüjdeki ağaca çarptı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.D., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.