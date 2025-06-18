El frenini çekmeyi unutan sürücü, aracının altında kaldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Ramazan S. (60) isimli şahsa ait otomobil, evlerinin önünde park halindeyken el freni çekilmediği için hareket etti.

Aracın kendi kendine hareket ettiğini fark eden Ramazan S., otomobilin peşinden koşarak durdurmak istedi. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Otomobilin altında kalan Ramazan S. ağır yaralandı.

Kazayı gören aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan S., Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan adam, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.