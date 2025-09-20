El frenini çekmeyi unuttu, araç 100 metre boyunca kaydı

Trabzon'da el freni çekilmeyen araç, otobüs durağına girdi.

Kaza, Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 61 TT 760 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sürücünün el frenini çekmeyi unutması üzerine hareket ederek yokuş aşağı kaymaya başladı.

Sürücünün damacana su boşaltmak için indiği araç, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarparak durabildi.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs durağında maddi hasar meydana geldi.