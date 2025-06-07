El frenini çekmeyi unuttu, kazaya engel olamadı

Kaza, Antakya ilçesi Habibi Neccar kavşağında yaşandı. Bölgede bulunan akaryakıt istasyonuna aracın park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu.

Sürücünün markette olduğu esnada hareket etmeye başlayan otomobil, hızla yola doğru çıktı. An be an kameraya yansıyan olayda otomobil, seyir halindeki halk otobüsüyle çarpıştı. El freninin çekilmediği otomobilin ana yola gittiği ve sürücüsünün aracını yakalamaya çalıştığı o anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan olmazken otomobilde ve otobüste maddi hasar oluştu.



"KAFAMI KALDIRDIĞIMDA OTOMOBİL YOLA DOĞRU GİDİYORDU"



Bağrışlar sonrası aracın otobüsle çarpıştığını anlatan Bedirhan Eskiocak, "Su almak için petrole geldim. Köşede bir yerde oturdum. Bir otomobil benzin almaya geldi. Aracın şoförü bir şeyler almak için markete gitti. Sonra araba gidiyor diye bağırışlar duydum. Kafamı kaldırdığımda araba ana yola doğru gidiyordu. Ana yola gelen araba ile otobüs çarpıştı. Aracın önü pert oldu sonrada çekici gelip aracı aldı" ifadelerini kullandı.