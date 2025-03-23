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El frenini çekmeyi unuttu: Park halindeki otomobile çarptı

Osmaniye’de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil geri geri gelerek, park halindeki otomobile çarptı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

El frenini çekmeyi unuttu: Park halindeki otomobile çarptı

Kaza, geçtiğimiz günlerde Fakıuşağı Mahallesinde meydana geldi.

Sürücüsünün el frenini çekmeden indiği otomobil hareketlenerek geri gitmeye başladı.

Otomobil, karşı şeritte park halinde duran otomobile çarptı. Araçlarda maddi hasar oluştu. Bu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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