El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken öldü
22.03.2026 22:26
Son Güncelleme: 22.03.2026 22:47
Ağır yaralı sürücü kaldırıldığı hastanede öldü.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde el freni çekilmediği için hareket eden ve kara yoluna çıkan otomobile başka bir araç çarptı. Kazada aracını durdurmaya çalışan sürücü hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarında yer alan Kemikli rampalarında S.Y. yönetimindeki otomobil, Çerkes istikametine seyir halindeyken akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra el freni çekilmeyen aracı durdurmaya çalışan Ünal Özdemir idaresindeki 06 ZZE 60 plakalı otomobile çarptı.
Kazada aracına binmeye çalışan otomobil sürücüsü Ünal Özdemir ile yolcular T.Ö., E.K. ve F.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Ünal Özdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.