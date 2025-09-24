El freniyle ölüm faciayla bitti: Küçük Zümra kurtarılamadı
Adıyaman'da çocukların oyun amacıyla el frenini indirdiği otomobil, hareket ederek kazaya neden oldu. Kazada dört yaşındaki Zümra Turan yaşamını yitirdi.
Adıyaman'da el freni indirilen aracın altında kalan çocuk, yaşamını yitirdi.
Olay Kahta ilçesinde yaşandı.
Salkımbağ Köyü'nde otomobilde oyun oynayan çocukların el frenini indirmesi sonucu araç hareket etti.
Bu sırada otomobilin önünde oynayan küçük Zümra Turan, aracın altında kalarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Zümra, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Adıyaman Kahta
- Adıyaman