El yapımı patlayıcıyı sokak ortasında patlattı

Patlamada, bir ev ve 4 otomobilde küçük çapta zarar oluştu.

EL YAPIMI PATLAYICI ÇIKTI



Mahallelinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin, infilak eden cismin el yapımı patlayıcı olduğu üzerinde durduğu bildirildi.



Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.