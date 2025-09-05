El yapımı patlayıcıyı sokak ortasında patlattı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir şüpheli, yol kenarına el yapımı patlayıcı atıp kaçtı. Patlamada çok sayıda otomobil ve bir ev zarar gördü.
Özgürlük Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde yürüyen kişi, elindeki cismi bir binanın önüne fırlatıp koşarak uzaklaştı.
Yere düşen cisim gürültülüyle patladı. Patlamayla birlikte caddedeki evlerde yaşayanlar panikle dışarı çıktı.
EL YAPIMI PATLAYICI ÇIKTI
Mahallelinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin, infilak eden cismin el yapımı patlayıcı olduğu üzerinde durduğu bildirildi.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
