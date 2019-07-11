Adana'da, bir işçinin belediyeye ait kamyonetle çarptığı 2 yaşındaki Ela Nur Tarhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
8. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, daha önce ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak çalışan sanık A.K. gelmedi.
Sanığın avukatının geldiği duruşmada, mahkeme hakimi, sanık A.K'yi "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.
Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde, geçen yıl 18 Eylül'de sokakta oynayan Ela Nur Tarhan (2), bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.
Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde, geçen yıl 18 Eylül'de sokakta oynayan Ela Nur Tarhan (2), bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Polisin kazadan sonra başlattığı çalışmalar kapsamında gözaltına alınan Suriyeli A.H. tutuklanmış, olaya karışmadığı tespit edilince de serbest bırakılmıştı. Şoför A.K. hakkında i
Ela Nur'un ölümene neden olan ilaçlama aracının şoförüne 1 yıl 8 ay hapis
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da 2 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan belediye ilaçlama aracının şoförüne 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Adana'da, bir işçinin belediyeye ait kamyonetle çarptığı 2 yaşındaki Ela Nur Tarhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.