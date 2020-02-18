Elazığ depreminde kedisini kaybeden Muhammed'e jandarmadan sürpriz

Elazığ'daki depremde "Kara" adını verdiği kedisini kaybeden Soysal'ın artık ''Kara Şövalye''si var.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da depremde evleri ağır hasar gördüğü için ailesiyle birlikte çadırda kalan Muhammed Soysal'a 2 Şubat'ta sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar. Ekipler Muhammed'in depremde çok sevdiği "Kara" adını verdiği kedisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını öğrendi.

Bunun üzerine ekipler, Muhammed'e ikinci bir sürpriz yaparak sağlık karnesi bulunan ve "Kara" adını verdikleri bir kedi hediye etti.



''KARA ŞÖVALYE İSMİNİ KOYACAĞIM''



Sosyal, depremde çok sevdiği ve Kara isimli kedisini kaybettiği için büyük üzüntü yaşadığını söyledi.



''ÖNCEKİ KEDİME DE SİNİRLİYİM, NEDEN KAÇTI?''



Kedisini bulmak için ailesiyle çok aradığını ancak bulamadıklarını ifade eden Soysal, "Kedim kaybolunca çok üzüldüm. Birkaç gün boyunca oyuncağıma sarılıp, ağladım. Jandarma ablalarım, ağabeylerim bana kedi getirdiler, kendimi çok iyi hissettim. Çok mutlu oldum. Ama önceki kedime sinirliyim neden kaçtı? Biz ona almıştık. Kedime 'Şövalye Kara' ismini koyacağım" dedi.



Jandarma ekipleri ayrıca bölgede yürüttükleri çalışmalarla yaraları sarmaya çalışıyor. Yürütülen çalışmalarda bu kapsamda kadın astsubaylardan oluşan ekipler de, köy köy, çadır çadır dolaşarak aileleri ziyaret ediyor, yaptıkları etkinliklerle 7'den 70'e her yaştan depremzedenin yüreğine dokunuyor.



Depremin özellikle çocuklar üzerindeki psikososyal etkisini gidermeye yönelik etkinlikler gerçekleştiren jandarma ekipleri, onlar için sürprizler yapıyor, onlarla oyun oynuyor, kahvaltı yapıyor.

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