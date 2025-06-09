Elazığ-Pertek feribotunda bayram yoğunluğu
Kurban Bayramı'nın son gününde tatil dönüşüne geçen vatandaşlar ile günü birlikte gezi düzenleyen yerli ve yabancı turistler, Elazığ'dan başta Tunceli, Erzincan ve çevre illere gitmek için soluğu iskelede aldı.
Kurban Bayramı'nın dördüncü gününü gezerek değerlendirmek isteyen ve aynı zamanda tatil dönüşüne geçen vatandaşlar Tunceli, Erzincan başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesine geçmek isteyince Elazığ-Pertek feribot iskelesine akın etti.
Hal böyle olunca, iskelede kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.
Sırayla feribota bindirilen araçlar, Keban Baraj Gölü üzerinden Tunceli'nin Pertek ilçesine geçirildi.
Feribot iskelesindeki yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.
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