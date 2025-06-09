Elazığ-Pertek feribotunda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın dördüncü gününü gezerek değerlendirmek isteyen ve aynı zamanda tatil dönüşüne geçen vatandaşlar Tunceli, Erzincan başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesine geçmek isteyince Elazığ-Pertek feribot iskelesine akın etti.

Hal böyle olunca, iskelede kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Sırayla feribota bindirilen araçlar, Keban Baraj Gölü üzerinden Tunceli'nin Pertek ilçesine geçirildi.

Feribot iskelesindeki yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.