Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem: 39 kişi hayatını kaybetti (Kurtarma çalışmaları devam ediyor)

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Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı enkazında sürdürülen çalışmalarda enkaz altındaki 3 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.



Enkazda halen 2 kişinin olduğu ifade edildi. Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla yapılıyor. Depremin üzerinden 60 saatten fazla bir süre geçti. Uzmanlar enkaz altında kalanlar için 72 saatin (3 gün) hayati önemde olduğunu belirtiyor.

39 CAN KAYBI



Şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı. Depremde 39 kişi de (Elazığ 35, Malatya 4) hayatını kaybetti. Deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1516’sı taburcu edildi.



1287 BİNADA AĞIR HASAR

Öte yandan devam etmekte olan hasar tespit çalışmalarında; 1287 binanın ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu belirlendi. Hasar tespiti yapılan 2 bin 945 binadan 87'si yıkıldı. Acil olarak yıkılması gerken 12 bina olduğu bildirildi.

BİNE YAKIN ARTÇI



Geçen cuma saat 20.55’te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 21 deprem meydana geldi. Toplam artçı deprem sayısı 948 oldu.



YARDIM PARALARI 30 MİLYON LİRAYI GEÇTİ



AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; başlatılan yardım kampanyasında toplam 30 milyon 564 bin 365 TL toplandı.



Vatandaşlar, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabiliyor. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın hesap numaralarına istenilen tutarda yardım yapılabiliyor.

MALATYA'DA DEPREM ANINDA DOĞUM YAPTIRAN DOKTOR NTV'DE