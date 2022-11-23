Elazığ ve Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ canlı kura çekiliş ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nin 10 günlük kura takviminin tamamlandığını bildirdi. Yeni kura çekimi takviminin yayınlanmasıyla vatandaşlar, başvurdukları illerin canlı kurasını takip etmeye başladı.

Takvim doğrultusunda gerçekleştirilen kura çekimleri, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.



Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.



ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ HAKKINDA



TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 10 ilçede toplamda 1831 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Elazığ kura çekilişi, 23 Kasım 2022 tarihinde yapılıyor.



23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayan kuralar, Elazığ Fırat Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda çekiliyor.

ELAZIĞ CANLI KURA EKRANI



GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ HAKKINDA



Gaziantep Şehitkemal ilçesi için 4000 konut için kura çekilişi saat 10.00'dan itibaren Talat Özkarslı spor salonunda gerçekleştiriliyor.

GAZİANTEP CANLI KURA EKRANI



BAŞVURU ÜCRETİ İDAELERİ HAKKINDA



TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.