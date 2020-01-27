Elazığ ve Malatya'da artçı depremler devam ediyor (AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden en son depremler)

Son dakika deprem!

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Öte yandan devam etmekte olan hasar tespit çalışmalarında; 1287 binanın ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu belirlendi. Hasar tespiti yapılan 2 bin 945 binadan 87'si yıkıldı. Acil olarak yıkılması gerken 12 bina olduğu bildirildi.

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SON DAKİKA DEPREMLER

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 948 artçı sarsıntı kaydedildi.

AZİZE 17 SAAT SONRA BÖYLE KURTARDI

39 CAN KAYBI



Şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı. Depremde 39 kişi de (Elazığ 35, Malatya 4) hayatını kaybetti. Deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1516’sı taburcu edildi.

KANDİLLİ DEPREM SON DAKİKA

VİDEO: ELAZIĞ'DAKİ DEPREM ANI KAMERADA