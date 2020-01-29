Elazığ ve Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Deprem bölgesinde cumhuriyet Başsavcılığı depremde çöken binalarla ilgili soruşturma başlattı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı depremde çöken binalarla ilgili soruşturma başlattı.



Savcılık ilgili kurumlardan yıkılan binalarla ilgili belgeleri talep etti. Müteahhitler ve binalarla ilgili diğer sorumlular tespit edilecek. Bilirkişi incelemesinin ardından kusurları olabilecek kişiler ifadeye çağırılacak.

Soruşturma, Elazığ'da yıkılan binaları kapsıyor.

Konuyla ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı.

VİDEO: DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM