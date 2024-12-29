Elazığ ve Bingöl'de onlarca yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte önceki gün etkili olan ve yer yer devam eden kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.



Kar nedeniyle ilçelerden Karakoçan'da 23, Kovancılar'da 6 ve Palu'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.



Ekipler, 31 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.