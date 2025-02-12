Elazığ’da 162 köye ulaşım kapandı

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolu sayısı 162’ye çıktı. Ekiplerin yolları açmak için yaptığı çalışma devam ediyor.

Elazığ’da 162 köye ulaşım kapandı

Meteorolojinin uyarı yaptığı ’da, dün gece itibariyle etkili olmaya başladı.

Kent merkezi beyaza bürünürken, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterdi. Yağışla birlikte ilk etapta 162 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 97 araç ve 120 personel ile köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...