Elazığ’da 162 köye ulaşım kapandı
Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolu sayısı 162’ye çıktı. Ekiplerin yolları açmak için yaptığı çalışma devam ediyor.
Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’da, kar yağışı dün gece itibariyle etkili olmaya başladı.
Kent merkezi beyaza bürünürken, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterdi. Yağışla birlikte ilk etapta 162 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 97 araç ve 120 personel ile köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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