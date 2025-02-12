Elazığ’da 162 köye ulaşım kapandı

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’da, kar yağışı dün gece itibariyle etkili olmaya başladı.

Kent merkezi beyaza bürünürken, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterdi. Yağışla birlikte ilk etapta 162 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 97 araç ve 120 personel ile köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.