Elazığ'da 2 işçi inşaat iskelesinden düştü
Elazığ'da 2 inşaat işçisi iskeleden düşerek yaralandı.
Elazığ'da binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen 2 inşaat işçisi yaralandı.
Çaydaçıra Mahallesi'nde inşaatı devam bir alışveriş merkezinin dış cephe işlerini yapan 2 işçi, iskelenin devrilmesi sonucu düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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