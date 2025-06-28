Elazığ'da 2 işçi inşaat iskelesinden düştü

Elazığ'da binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen 2 inşaat işçisi yaralandı.



Çaydaçıra Mahallesi'nde inşaatı devam bir alışveriş merkezinin dış cephe işlerini yapan 2 işçi, iskelenin devrilmesi sonucu düştü.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.



İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.