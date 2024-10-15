Elazığ'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.05’te merkez üssü 'ın Sivrice ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

ELAZIĞ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.

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