Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



AFAD'dan yapılan açıklamada, "Saat 21.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi." ifadelerine yer verildi.



Deprem yerin 11.31 km derinliğinde meydana geldi.



Deprem kentte panik yaratırken depremin çevredeki illerden de hissedildiği bildirildi.

VALİ HATİPOĞLU: OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu depremden sonra NTV'ye yaptığı açıklamada kentte bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek "Herhangi bir olumlusluk yok, AFAD ekipleri tarama faaliyetlerine başladı." dedi.

Valilik tarafından yapılan yapılan açıklamada ise depremden sonra valilik ve AFAD hatlarına herhangi bir ihbar yapılmadığı bildirildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

AFAD'dan yapılan açıklamada ise deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.