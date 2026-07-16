Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.52'de, merkez üssü Sivrice olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 11,47 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ardından AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı, tüm birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiği belirtildi.