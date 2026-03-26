Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
26.03.2026 10:51
NTV - Haber Merkezi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|26 Mart 2026 09:24
|39.1414
|28.3569
|7.00
|1.40
|Selçuklu (Konya)
|26 Mart 2026 09:22
|38.1189
|32.7542
|7.00
|1.10
|Ege Denizi
|26 Mart 2026 09:18
|40.3228
|24.2103
|6.85
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|26 Mart 2026 09:17
|39.2028
|28.2933
|7.07
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|26 Mart 2026 09:09
|39.2519
|28.1069
|11.81
|1.00
|Erciş (Van)
|26 Mart 2026 08:56
|39.0272
|43.4958
|16.34
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|26 Mart 2026 08:38
|39.2433
|28.1528
|15.09
|1.80
|Akdeniz
|26 Mart 2026 08:37
|34.5439
|25.1206
|6.84
|3.20
|Sivrice (Elazığ)
|26 Mart 2026 08:30
|38.3561
|39.0672
|7.00
|1.30
|Akdeniz - [164.39 km] Datça (Muğla)
|26 Mart 2026 08:26
|35.2181
|27.2950
|12.03
|2.40
|Köyceğiz (Muğla)
|26 Mart 2026 08:06
|36.9558
|28.8528
|7.00
|1.40
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|26 Mart 2026 07:56
|37.3722
|36.7286
|7.00
|1.50
|Simav (Kütahya)
|26 Mart 2026 07:28
|39.2397
|29.0189
|8.14
|1.40
|Simav (Kütahya)
|26 Mart 2026 07:23
|39.2356
|29.0258
|10.02
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|26 Mart 2026 07:20
|39.2058
|28.2008
|10.92
|1.00
|Karaçoban (Erzurum)
|26 Mart 2026 07:09
|39.2619
|42.0117
|26.77
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|26 Mart 2026 07:09
|39.2164
|28.1339
|11.14
|1.00
|Ege Denizi - Hisarönü Körfezi - [07.80 km] Marmaris (Muğla)
|26 Mart 2026 06:58
|36.7603
|28.0214
|67.64
|3.20
|Pamukkale (Denizli)
|26 Mart 2026 06:50
|38.0667
|29.1022
|10.32
|1.80
|Saruhanlı (Manisa)
|26 Mart 2026 06:36
|38.6678
|27.6661
|6.95
|1.40
|Merkez (Kastamonu)
|26 Mart 2026 06:24
|41.1228
|33.8069
|7.03
|0.90
|Ege Denizi - [26.88 km] Karaburun (İzmir)
|26 Mart 2026 06:23
|38.9058
|26.4375
|6.93
|1.60
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|26 Mart 2026 06:21
|38.0050
|37.4172
|6.82
|1.30
|Simav (Kütahya)
|26 Mart 2026 06:07
|39.2494
|28.9831
|13.18
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|26 Mart 2026 06:02
|39.2275
|28.1411
|8.11
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|26 Mart 2026 05:45
|39.2550
|28.0358
|10.68
|1.40
|Acıpayam (Denizli)
|26 Mart 2026 05:44
|37.1047
|29.0414
|23.74
|1.00
|İslahiye (Gaziantep)
|26 Mart 2026 05:32
|36.9261
|36.5269
|7.28
|1.10
|Merkez (Şırnak)
|26 Mart 2026 05:23
|37.6017
|42.6256
|7.00
|1.00
|Menteşe (Muğla)
|26 Mart 2026 05:14
|37.0806
|28.3156
|7.00
|1.00
|Güney (Denizli)
|26 Mart 2026 05:11
|38.0897
|28.9931
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|26 Mart 2026 05:07
|39.2358
|28.1336
|16.61
|1.00
|Simav (Kütahya)
|26 Mart 2026 04:47
|39.2422
|29.0297
|13.32
|1.50
|Köyceğiz (Muğla)
|26 Mart 2026 04:31
|36.9506
|28.8392
|13.45
|2.30
|Ege Denizi - [09.58 km] Ayvacık (Çanakkale)
|26 Mart 2026 04:26
|39.4606
|25.9572
|12.38
|1.90
|Göksun (Kahramanmaraş)
|26 Mart 2026 04:20
|38.1078
|36.4944
|10.80
|1.30
|Van Gölü - [04.57 km] Gevaş (Van)
|26 Mart 2026 04:17
|38.4081
|42.9433
|6.68
|1.10
|Menteşe (Muğla)
|26 Mart 2026 04:16
|37.0556
|28.1703
|6.99
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|26 Mart 2026 03:37
|39.1422
|28.3092
|7.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|26 Mart 2026 03:18
|39.1594
|28.3075
|6.79
|1.00
|Doğanşehir (Malatya)
|26 Mart 2026 03:04
|38.1833
|37.8356
|9.62
|1.40
Son dakika Elazığ'da deprem mi oldu? Az önce deprem Elazığ'da nerede oldu? Elazığ deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Mart 2026
