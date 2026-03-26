Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem

26.03.2026 10:51

Son Güncelleme: 26.03.2026 10:51

Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da deprem oldu

NTV - Haber Merkezi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Elazığ'da deprem meydana geldi.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

 

Saat 10.37'de meydana gelen deprem 11,33 kilometre derinlikte oldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Sındırgı (Balıkesir)26 Mart 2026 09:2439.141428.35697.001.40
Selçuklu (Konya)26 Mart 2026 09:2238.118932.75427.001.10
Ege Denizi26 Mart 2026 09:1840.322824.21036.852.40
Sındırgı (Balıkesir)26 Mart 2026 09:1739.202828.29337.070.80
Sındırgı (Balıkesir)26 Mart 2026 09:0939.251928.106911.811.00
Erciş (Van)26 Mart 2026 08:5639.027243.495816.341.30
Sındırgı (Balıkesir)26 Mart 2026 08:3839.243328.152815.091.80
Akdeniz26 Mart 2026 08:3734.543925.12066.843.20
Sivrice (Elazığ)26 Mart 2026 08:3038.356139.06727.001.30
Akdeniz - [164.39 km] Datça (Muğla)26 Mart 2026 08:2635.218127.295012.032.40
Köyceğiz (Muğla)26 Mart 2026 08:0636.955828.85287.001.40
Türkoğlu (Kahramanmaraş)26 Mart 2026 07:5637.372236.72867.001.50
Simav (Kütahya)26 Mart 2026 07:2839.239729.01898.141.40
Simav (Kütahya)26 Mart 2026 07:2339.235629.025810.021.30
Sındırgı (Balıkesir)26 Mart 2026 07:2039.205828.200810.921.00
Karaçoban (Erzurum)26 Mart 2026 07:0939.261942.011726.771.30
Sındırgı (Balıkesir)26 Mart 2026 07:0939.216428.133911.141.00
Ege Denizi - Hisarönü Körfezi - [07.80 km] Marmaris (Muğla)26 Mart 2026 06:5836.760328.021467.643.20
Pamukkale (Denizli)26 Mart 2026 06:5038.066729.102210.321.80
Saruhanlı (Manisa)26 Mart 2026 06:3638.667827.66616.951.40
Merkez (Kastamonu)26 Mart 2026 06:2441.122833.80697.030.90
Ege Denizi - [26.88 km] Karaburun (İzmir)26 Mart 2026 06:2338.905826.43756.931.60
Nurhak (Kahramanmaraş)26 Mart 2026 06:2138.005037.41726.821.30
Simav (Kütahya)26 Mart 2026 06:0739.249428.983113.181.70
Sındırgı (Balıkesir)26 Mart 2026 06:0239.227528.14118.111.10
Sındırgı (Balıkesir)26 Mart 2026 05:4539.255028.035810.681.40
Acıpayam (Denizli)26 Mart 2026 05:4437.104729.041423.741.00
İslahiye (Gaziantep)26 Mart 2026 05:3236.926136.52697.281.10
Merkez (Şırnak)26 Mart 2026 05:2337.601742.62567.001.00
Menteşe (Muğla)26 Mart 2026 05:1437.080628.31567.001.00
Güney (Denizli)26 Mart 2026 05:1138.089728.99317.001.10
Sındırgı (Balıkesir)26 Mart 2026 05:0739.235828.133616.611.00
Simav (Kütahya)26 Mart 2026 04:4739.242229.029713.321.50
Köyceğiz (Muğla)26 Mart 2026 04:3136.950628.839213.452.30
Ege Denizi - [09.58 km] Ayvacık (Çanakkale)26 Mart 2026 04:2639.460625.957212.381.90
Göksun (Kahramanmaraş)26 Mart 2026 04:2038.107836.494410.801.30
Van Gölü - [04.57 km] Gevaş (Van)26 Mart 2026 04:1738.408142.94336.681.10
Menteşe (Muğla)26 Mart 2026 04:1637.055628.17036.991.90
Sındırgı (Balıkesir)26 Mart 2026 03:3739.142228.30927.000.90
Sındırgı (Balıkesir)26 Mart 2026 03:1839.159428.30756.791.00
Doğanşehir (Malatya)26 Mart 2026 03:0438.183337.83569.621.40