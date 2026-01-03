Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Depremin 9,85 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Saddar Yavuz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Elazığ Baskil’de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir olumsuzluk beklememekle birlikte AFAD ekiplerimiz sahadan bilgi almaktadır” ifadesini kullandı.