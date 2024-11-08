Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 16,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Elazığ'ın yanı sıra Diyarbakır'da da hissedildi.



Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası saat 17.20 itibarıyla kentte AFAD ve 112 ihbar hattına herhangi bir hasar bildiriminde bulunulmadığı belirtilerek, "Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." ifadesine yer verildi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, an itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.

Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:



"Elazığ’da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD'TAN AÇIKLAMA



AFAD'tan yapılan açıklamada da an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı belirtildi.

AFAD'ın açıklamasında "Elazığ ilimizde saat 17.04’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız "ifadeleri kullanıldı.

