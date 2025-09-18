Elazığ'da 5 kişi yol kesip husumetlilerini dövdü
Elazığ'da 5 kişi, araçla yolunu kestikleri 3 kişiyi dövüp, yaraladı.
Olay, 13 Eylül’de merkeze bağlı Yeni Mahalle Geçer Sokak’ta meydana geldi.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi, daha önce tartıştıkları 3 kişinin yolunu araçla kesti. Araçtan inen şüpheliler, husumetlilerini dövdü.
Kavga, çevredeki esnafın araya girmesiyle son buldu. Şüpheliler, yeniden araçlarına binerek uzaklaştı.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
