Elazığ'da 5 kişi yol kesip husumetlilerini dövdü

Elazığ'da 5 kişi, araçla yolunu kestikleri 3 kişiyi dövüp, yaraladı.

Olay, 13 Eylül’de merkeze bağlı Yeni Mahalle Geçer Sokak’ta meydana geldi.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi, daha önce tartıştıkları 3 kişinin yolunu araçla kesti. Araçtan inen şüpheliler, husumetlilerini dövdü.

Kavga, çevredeki esnafın araya girmesiyle son buldu. Şüpheliler, yeniden araçlarına binerek uzaklaştı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

