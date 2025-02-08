Elazığ'da 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 54 yerleşim yerinin yolu kapandı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte önceki gün başlayan ve yer yer devam eden kar ile tipi etkisini sürdürüyor.



Kar nedeniyle ilçelerden Maden'de 24, Sivrice'de de 30 köy yolu ulaşıma kapandı.



Ekipler, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.