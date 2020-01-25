Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 14 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

KANDİLLİ: 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE



Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'dan "İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya’da 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır." açıklamasında bulunuldu.



DEPREM BÖLGESİNE ÇOK SAYIDA KURTARMA EKİBİ GÖNDERİLDİ



Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırıkkale, Çorum ve Çankırı'dan da çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.



AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi daha sonra depremin büyüklüğünü 6.5 olarak güncelledi. Çok sayıda ölü ve yaralanın olduğun deprem birçok ilde hissedildi.



Elazığ'da depremin yaralarını sarmak ve depremzedelere yardım etmek amacıyla Türkiye'nin birçok ilinden AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edilirken Kırıkkale, Çorum ve Çankırı'dan da çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi.

BAKANLAR SOYLU, KURUM VE KOCA ELAZIĞ'A GİTTİ





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem nedeniyle bölgeye hareket etti.



İstanbul'da bulunan bakanlar Soylu, Kurum ve Koca, deprem haberinin ardından uçakla Elazığ'a gitti.





DEPREM BÖLGESİNE ÜCRETSİZ İLETİŞİM DESTEĞİ

Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.