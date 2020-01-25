Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 20 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.



Depremin ardından Sivrice ilçesinde saat 21.08'de 5,4, Baskil ilçesinde saat 21.17'de 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Sivrice'deki sarsıntı, yerin yaklaşık 7,03, Baskil'deki ise yerin 10,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Deprem nedeniyle Elazığ'da, 16 Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti. AFAD depreme ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgileri sürekli olarak yeniliyor. Saat 09.00 sıralarında yapılan son açıklamaya göre, depremde yaralı sayısı 1030'a yükseldi.

Elazığ şehir merkezinde 4 binanın yıkıldığı, AFAD ekiplerinin enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, Elazığ ile çevre illerde arama tarama çalışmalarının devam ettiği, yurtlarda kalanların da spor salonlarına alındığı aktarıldı.



SAĞLIK BAKANI KOCA: ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduğu esnada basın mensuplarına açıklama yaptı. "Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımızın olduğunu biliyoruz" diyen Koca, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

BÖLGEYE GİDEN BAKANLARDAN AÇIKLAMA



Elazığ’daki incelemelerin ardından Malatya’nın Doğanyol ilçesine gelen bakanlar, burada depremden zarar gören evlerde incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Malatya’da ilk olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 5 olduğunu ancak bir vatandaşın yapılan kalp masajı ile hayata geri döndürüldüğünü söyleyerek Malatya’da şuan için 4 kişinin öldüğünü belirtti. Doğanyol’daki genel durumu görme adına ilgili bakanlarla bölgeye geldiklerini ifade eden Soylu, “Köylerdeki kerpiç ve metruk evler yıkılmış, şuan öyle gözüküyor. Tüm tespitleri yaparak elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız” dedi.



Elazığ’da halen enkazın altında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü de anımsatan Soylu, “Biraz önce bir vatandaşlarımızın canlı olarak kurtarılmasını ümit ediyoruz. Hem çalışıyoruz hem de dua ediyoruz” şeklinde konuştu.



Doğanyol’da şuan için enkaz altında hiç kimsenin olmadığını da belirten Soylu, “Hemen hemen bütün köylerin taramaları gerçekleştirildi. Ne enkaz altında nede bu rakamın ötesinde bir bilgi söz konusu değildir” dedi.



Bakan Soylu, deprem bölgelerinde çadır kurumlarının da başladığını ifade ederek Doğanyol’da evleri hasar gören vatandaşların belediye sosyal tesislerinde ağırlandığını dile getirdi.



Bakan Soylu, Elazığ’da arama çalışmaların sürdüğünü de anımsatarak “Merkezde enkazda kalanlar var. Birde Maden beldesinde enkaz altında kalanlar var, onlarla ilgili arama çalışmaları halen devam ediyor. Ümit veren sonuçlar bekliyoruz. Allah beterinden muhafaza etsin diyoruz. Devletimiz bütün imkan ve kabiliyeti ile seferber olduk ilk dakikadan itibaren” dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da Elazığ’da 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini ancak göçük altında 30’a yakın kişinin olduğunu da belirterek “Ölüm sayısı artabilir. Şuan hastanelerde 36 yatan hastamız 14 yoğun bakım da tedavi gören hastamız var. Toplam 5 hastamızın da ameliyatları planlandı” diye konuştu.



Bakanların bölgedeki incelemesine Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milletvekilleri Öznur Çalık ve Hakan Kahtalı ve yetkililer de eşlik etti.

Sağlık Bakanı Koca, "Elazığ ve Malatya'da mevcut 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca uçak ve helikopter ambulansımız da hazır." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da 25 binamızın yıkık olduğu tespitini yaptık. Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında uyarmak istiyorum. Artçı depremler devam ediyor. Dolayısıyla hasarlı binalar bizim için risk teşkil ediyor." açıklamasında bulundu.

KANDİLLİ: 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE



Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNE ÇOK SAYIDA KURTARMA EKİBİ GÖNDERİLDİ



Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırıkkale, Çorum ve Çankırı'dan da çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.



AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi daha sonra depremin büyüklüğünü 6.5 olarak güncelledi. Çok sayıda ölü ve yaralanın olduğun deprem birçok ilde hissedildi.



Elazığ'da depremin yaralarını sarmak ve depremzedelere yardım etmek amacıyla Türkiye'nin birçok ilinden AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edilirken Kırıkkale, Çorum ve Çankırı'dan da çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi.

DEPREM BÖLGESİNE ÜCRETSİZ İLETİŞİM DESTEĞİ



Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.