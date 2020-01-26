Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 35 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN AÇIKLAMA

Bölgeye giderek çalışmaları inceleyen Fuat Oktay, "Son derece profesyonel bir çalışmaya sahada şahit olduk. Sadece teknik anlamda değil insani anlamda da buna dahil" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Sürsürü Mahallesinde 6 vatandaş enkaz altında. Halen umut saatleri içerisindeyiz. Onları da sağ salim çıkaracağımıza inanıyorum. AFAD yönlendirmesi olmadan bölgeye yardım yollanmamalı. AFAD ve bakanlıklardan valiliğe nakit akışı sağlanmıştır. İhtiyaç duyacak ailelere nakit yardımı da sağlanacaktır" açıklamasını yaptı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.00 sıralarında yaptığı açıklamada, 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 14'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 599 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı, 45'e yükseldi. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu. 1607 vatandaş ise depremden sonra hastanelere başvurdu" denildi. AFAD açıklaması sonrası dört cansız bedene daha ulaşıldı ve can kaybı 35'e yükseldi.



72 BİNA YIKILDI



Açıklamada ayrıca, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514’ünün ağır hasar aldığı ve 409’unun az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı.



AFAD YARDIM İÇİN HESAP NUMARASI PAYLAŞTI



AFAD depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar için de bir paylaşım yaptı. İsteyen vatandaşlar aşağıdaki banka hesap numaralarına para göndererek ve sms atarak depremzedelere yardımda bulunabilecek.

BAKANLAR BÖLGEDE



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.



Bakanlar incelemelerin ardından kameralar karşısına geçti. Üç bakanın depreme ilişkin son bilgileri paylaştığı açıklamalar şöyle:



Süleyman Soylu: Kamuoyuna sürekli bilgi vermeye çalışıyoruz. Bilgi akışını kesmemeye özen gösterdik. Malatya'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniye hayatını kaybetti. Değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığıydı. Göçük altında kalan vatandaşlarla ilgili net sayı vermekten kaçınırız. Adıyaman'da cezaevinde hasar olduğu belirlendi, cezaevinin boşaltılmasının doğru olacağı kararına varıldı. Tüm yardımlar AFAD tarafından gerçekleştiriliyor. Meselenin tek elden yürütülmesinin yardımların ulaştırılması açısından önemli olduğunu belirtmek isterim. Biz şu ana kadar nakdi yardım konusunda değerlendirmede bulunmadık. Bir değerlendirme yapıp vatandaşlarımıza ileteceğimizi ifade etmek istiyorum.



Fahrettin Koca: Gece saatlerinde bölgeye intikal ettiğimizde Elazığ ve Malatya'da incelemelerde bulunduk. Hastanelerimizi ziyaret edip bilgi aldık. 22 vatandaşımızı kaybettik. Hastanelere başvuranlar arasında kaygı ve panik yaşayanlar da var. Personelimiz yoğun gayret gösteriyor. 382 vatandaşımızın yaralıydı. 128 hastamızın tedavisi devam ediyor. Bunlardan 34'ü yoğun bakımda. Şu anda durumu kritik olan hastamız yok. Gece boyunca müdahale edilen ameliyat edilen 8 hastamız var. Hiçbir eksik oluşturmamaya çalışıyoruz. Toplam 317 ambulansla hizmet ettik.



Murat Kurum: Olayın hemen ardından afet böglesine geldik. Şu an itibarıyla bakanlığa bağlı 368 kişiden oluşan 184 ekiple ile hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. İlk tespitlere göre Elazığ merkezde 4, Gezin'de 1 bina yıkık. Ağır hasarlı ve hafif hasarlı birçok yapı var, incelemeler devam ediyor. Mustafa Paşa Mahallesi ve Sürsürü ilçesinde enkaz çalışmaları devam ediyor. Hemen yanındaki binalarla ilgili tehlike arz edenler var. Bu binalar da takip ediliyor. Ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri hızlı bir şekilde başlayacak. Valiliğimiz bugün itibarıyla nakdi yardımları yapacak. Malatya'da da 25 yıkık bina var. Halen artçı sarsıntılar devam ediyor ve edecek. Hafif veya ağır hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor. Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla herhangi bir altyapı problemi bulunmamaktadır Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı şekilde çalışmalar yürütülecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NTV'YE KONUŞTU

Bölgede incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk NTV'ye açıklamalarda bulundu. Selçuk özetle şunları söyledi:

"Çocuklarımızın rehabilitasyonu, korkularının yenilmesi için büyük bir ekiple buradayız. Çalışmalarımızı öğretmen ve psikologlarımızla sürdürüyor. Bugün yapılması gerekenler konusunda değerlendirmelerde bulunacağız. Her bir okulumuzu tek tek incelemeye aldık. Okullarımızın tamamında ciddi bir problem yok. Okullarımızı halkımıza açtık. İmkanlar oluşturduk. Barınma ihtiyacını gidermesi söz konusu. Öğretmenlerimizle beraber okullarımıznı deprem eğitimi ve riskin organizasyonu için bir değerlendirme çalışması yapılacak. Küçük bazı çatlakların olduğu okullar var her ihtimale ilişkin incelemelerimizi sürdürüyoruz."



İKİ CEZAEVİ BOŞALTILIYOR



Adalet Bakanlığı da Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hasarla ilgili bir açıklama yaptı.

"İncelenen bina ve kurumlarımızda küçük çaplı hasarlar görülmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı tespit edilmştir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklu tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki cezaevlerine nakledilmeye başlanmıştır."

İlerleyen saatlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den de bir açıklama geldi. Gül, Adıyaman Kapalı Ceza infaz Kurumu'nun yanı sıra Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 126 tutuklu ve hükümülnün de tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmeye başlandığını duyurdu.

"ULAŞIMA ENGEL DURUM YOK"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede iletişim ve ulaşım kanallarının açık tutulması için gösterilen özene dikkat çekti. Turhan, şunları kaydetti: Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hava, kara ve demir yollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Yardımların ivedilikle ulaştırılması için iletişim ve ulaşım yollarının açık tutulmasına azami özen gösterilmektedir.



AFAD'ın deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin son yaptığı açıklama ise şöyle:

"3 Bin 699 Personel Görevde

AFAD il ve birlik müdürlükleri başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 3.699 arama kurtarma personeli ve 554 araç bölgeye sevk edildi. Çalışmalarda, 17 arama kurtarma köpeği de görev almaktadır.

Profesyonel ekiplere destek vermek üzere 108 kişiden oluşan STK ve gönüllü ekipleri alanda çalışmaktadır. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları, AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.

144 TIR Dolusu Barınma, Isınma ve Gıda Malzemesi Gönderildi

AFAD Başkanlığı, bölgeye 144 TIR ile 6.065 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11.532 yatak ve 18.720 battaniye sevk etti. Türk Kızılay, bölgeye 276 personel, 55 araç, 2.500 çadır, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15.875 battaniye, 5.079 yatak, 1.563 ısıtıcı, 193.420 kg un ve 3.200 adet gıda kolisi gönderdi.



10 UÇAKLA SEVK



Deprem sonrasında tüm AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri (AADYM) aktif hale getirildi. Bölgeye, İstanbul, Ankara ve Konya illerinden toplam 10 uçuş ile arama kurtarma, sağlık ve insani yardım ekipleri başta olmak üzere ekipler sevk edildi.



Acil ihtiyaçlar nedeniyle barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler, bölgede görev yapmaktadır. Bu kapsamda 158 personel ve 47 araç çalışmaktadır.



TAMP DEVREDE



Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), arama-kurtarma, sağlık ve destek çalışmalarının bulunduğu 28 acil hizmetin kesintisiz olarak yürütülmesi için devrededir. 28 çalışma grubu, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 24 saat çalışma esasına göre çalışmaktadır."

HASARLI BİNA UYARISI



Yetkililer afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi ve yolların acil yardım araçları için boş bırakılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.



DEPREM BÖLGESİNE ÜCRETSİZ İLETİŞİM DESTEĞİ



Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.

AZİZE İLE İLETİŞİM KURAN GÖREVLİ O ANLARI ANLATTI