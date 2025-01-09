Elazığ'da 7 araçlı zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu 20'nci kilometrede meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 7 araç, sis ve buzlanma nedeniyle çarpıştı. Araçlardaki 4 kişi yaralandı.



İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.