Elazığ'da araç tonlarca demirin altında kaldı: 2 yaralı

Kaza, Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.O. idaresindek demir yüklü TIR, kırmızı ışıkta ani fren yapması sonucu taşıdığı tonlarca demir, aynı istikamette kırmızı ışıkta bekleyen S.T. idaresindeki otomobilin üstüne düştü.

Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İlginç kazayı gören vatandaşlar ise fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.