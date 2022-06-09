Elazığ'da arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan çocuk hayatını kaybetti

Elazığ'da, arkadaşı tarafından pompalı tüfekle başından vurulan çocuk yaşamını yitirdi.



Abdullah Paşa Mahallesi'nde yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yaptığı öğrenilen P.Ö. (16) ile arkadaşı H.H.Ç (13) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine P.Ö, evden getirdiği pompalı tüfekle H.H.Ç'ye ateş açtı.



Başından yaralanan H.H.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



H.H.Ç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Olayın ardından kaçan P.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı.



P.Ö'nün, ifadesinde, H.H.Ç'yi korkutmak için evinden pompalı tüfeği getirdiğini ve kazara ateş ederek arkadaşını vurduğunu söylediği öğrenildi.



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