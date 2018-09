Doğu Anadolu bölgesinde özellikle koloni bakımından ve arıcılıkla uğraşan üye sayısı noktasında lider konumunda bulunan Elazığ’da, bal sağım sezonu sona erdi.

Arıcılar, yıl boyunca bin bir emekle ürettikleri balın sağım işlemlerine, Ağustos ayı başında başlayıp Eylül’de sonlandırdı.

Sağım işleminde dolu petekler kovandan alınırken, arılara kış mevsiminde yetecek kadar bal bırakıldı. Sağım işleminin ardından alınan ballar, paketlenerek sofralara sunulmak üzere hazır hale getirildi.

Bin 425 aracının ve 100 bin kovanın bulunduğu Elazığ’da, mevsim değişiklerinden dolayı bu sene rekoltede yaklaşık 5 katı düşüş yaşandı. Geçen sene bin 300 ton bal aldıklarını belirten Elazığ Arıcılar Birliği Başkanı Fırat Canbay, bu sene 300 ton alabildiklerini ifade etti.



Türkiye’nin arıcılık noktasında dünyada 2’nci sırada yer aldığını vurgulayan Arıcılar Birliği Başkanı Fırat Canay, “Doğu Anadolu bölgesinde özellikle Elazığ koloni bakımından ve arıcılıkla uğraşan üye sayısı noktasında lider konumunda bulunmaktadır. Şu anda kayıtlı bin 425 tane üyemiz var. Bunlardan yaklaşık binden fazlası aktif olarak faaliyet göstermektedir. Özellikle bu seneki iklim değişikliği sıkıntısından dolayı bölgemizde maalesef çok ciddi bir rekolte düşüklüğü oldu. Geçen yıl bölgemizde yaklaşık bin 300 ton civarında bal rekoltesi söz konusuydu. Ancak bu sene maalesef bu bölgede elde edilen bal miktarı yaklaşık 300 ton civarında. Bu da şunu gösteriyor ki geçen yıldan bu yıla kadar 5 katı bir düşüş sergilenmiştir” dedi.



10 yıldır arıcılık yaptığını dile getiren İlker Bulut, “Arılarımız şu an Altınova’da. Geçen yıla göre 5 kat daha az ürün aldık. Bunun sebebi de iklim geçişi, iklim değişikliği, yağışların düzensiz olmasıdır. Geçen sene aldığımız bal ile bu sene aldığımız bal arasında fark var. 110 kovanım var. Geçen sene kovan başına 16 kilogram civarında bal alıyordum. Bu sene miktar 2 buçuk kiloya kadar düştü. Bazı kovanlarda bal olmadı” diye konuştu.



Elazığ bölgesinin arıcılığa elverişli bir bölge olduğunu aktaran Alaattin Aytekin ise, “Her sene aşağı yukarı kovan başı 16-17 kilo bal alıyorduk. Bu sene maalesef düşüş oldu. Sadece Elazığ bölgesinde değil, Türkiye’nin her bölgesinde böyle oldu. Bu sene bizim bölgede kovan başı 3 ile 5 kilo arasında bal aldık. Onun için bu sene arıcılarımız biraz sıkıntı çekiyor. Fiyatlar her sene aynıdır. Bal diğer ürünlere göre fiyat farkı azdır . Yılda 4 lira fark olur. Bu sene de aynısı olur. Geçen sene balın kilosunu 40 TL’ye satıyorduk bu sene 45 TL’ye satarız” diye bilgi verdi.