Elazığ’da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Elazığ'da serinlemek için baraj gölüne giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Elazığ’da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

’da Keban Gölü sahilinde ailesiyle piknik yapan Mehmet Furkan A. (12) serinlemek için iskele bölgesinden ﻿​suya girdi.

Kısa süre içeriden gözden kaybolan çocuk, yüzme bilen vatandaşların araması sonucu yaklaşık 30 dakika sonra iskelenin derin yerinde bulunarak çıkarıldı.

Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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