Elazığ'da baraj kapakları açıldı! 4 kişi mahsur kaldı
Elazığ’da Beyhan Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla 4 kişi, Murat Nehri’nde oluşan adacıkta mahsur kaldı. Ekipler mahsur kalanları botla kurtardı.
Elazığ’ın Palu ilçesinde Beyhan Barajı’nın kapaklarının açılması sonucu Murat Nehri’nde oluşan adacıkta 4 kişi mahsur kaldı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, ambulans ve Palu Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Kurtarma ekipleri, bot yardımıyla mahsur kalan 4 kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırdı.
Mahsur kalanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Baraj
- Elazığ