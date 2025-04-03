Elazığ’da benekli semender görüntülendi

Elazığ'ın Alacakaya ilçesi Sori bölgesinde bir vatandaş, nadir görülen sarı benekli semenderi fark ederek görüntüledi. Vatandaş, semenderi görüntüledikten sonra doğal yaşam alanına geri bıraktı.



Sarı semenderler, ekosistem için önemli canlılar arasında yer alıyor. Uzmanlar, benzer durumlarda hayvanların doğaya salınmasının biyolojik denge açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor.