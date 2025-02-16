Elazığ'da bıçaklı kavga

Merkez Kırklar Mahallesi’nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine inceleme yaptı.