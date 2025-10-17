Elazığ'da bir ev yangında yanarak kül oldu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan S.'ye ait evde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde itfaiye ekipleri sevk edildi. ekipler tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

