Elazığ'da bir kişiyi beyzbol sopasıyla darp eden 8 kişiden 6'sı tutuklandı

Elazığ'da bir kişiyi zorla minibüse bindirip beyzbol sopasıyla darp ettikleri, çıplak görüntülerini çekerek tehdit ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Anadolu Ajansı 11.05.2020 - 00:14 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 00:39

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Elazığ'da husumetli oldukları bir kişiyi beyzbol sopasıyla darp edip çıplak görüntülerini çekerek tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, husumetli oldukları bir kişiyi zorla minibüse bindiren saldırganlar, ellerindeki beyzbol sopasıyla darp etti.

Elbiselerini çıkarıp cep telefonuyla çıplak görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaştıkları mağduru tehdit eden saldırganların yakalanması için polis soruşturma başlattı.

Haklarında 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından yakalama kararı çıkarılan 8 kişi adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BEYZBOL YOK AMA SOPASI HER YERDE

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