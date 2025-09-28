Elazığ'da çatı katında yangın paniği

Elazığ'da bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

'da bir iş yerinde yangın paniği yaşandı.

, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan iş yerinin çatı kısmında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı kısmında yangın çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

