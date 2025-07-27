Elazığ’da çatı yangını

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Kavak köyünde bulunan iki katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.