Elazığ’da çatı yangını

Elazığ’da ik katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ’da çatı yangını

'ın Maden ilçesine bağlı Kavak köyünde bulunan iki katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI

ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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