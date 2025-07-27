Elazığ’da çatı yangını
Elazığ’da ik katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Kavak köyünde bulunan iki katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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