Elazığ'da çatıda tehlikeli çalışma

Elazığ'da çatıda güvenlik önlemi almadan yapılan çalışma görenleri korkuttu.

Olay Abdullahpaşa Mahallesi’nde yaşandı.

Bir işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan beş katlı bir binanın çatısında çalıştı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, işçinin metrelerce yüksekte tedbirsiz şekilde çalıştığı görüldü.

O anlar yürekleri ağza getirdi.