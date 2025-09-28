Elazığ'da çatıda tehlikeli çalışma

Elazığ'da çatı tamiri yapan bir kişi, hiçbir güvenlik önlemi almayarak canını hiçe saydı.

Elazığ'da çatıda tehlikeli çalışma

'da çatıda güvenlik önlemi almadan yapılan çalışma görenleri korkuttu.

Olay Abdullahpaşa Mahallesi’nde yaşandı.

Bir , hiçbir güvenlik önlemi almadan beş katlı bir binanın çatısında çalıştı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, işçinin metrelerce yüksekte tedbirsiz şekilde çalıştığı görüldü.

O anlar yürekleri ağza getirdi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...