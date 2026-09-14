Elazığ'da cezaevinde yangın. Mahkumlar ve infaz memurları dumandan etkilendi

Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sararken, 19 mahkum ve 5 infaz koruma memuru dumandan etkilendi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenenler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

VALİ HATİPOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Vali Numan Hatipoğlu, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Elazığ T Tipi Cezaevi'nde akşam saatlerinde bir koğuşumuzda meydana gelen yangın hemen kontrol altına alınmış olup, dumandan etkilenen mahkumlarımız ve infaz koruma memurlarımıza anında tıbbi müdahalede bulunulmuştur. Hastaneye sevk edilen ve dumandan etkilenen tüm mahkumlarımız tedavileri sonrası hastaneden taburcu edilmiş ve cezaevine tekrar dönmüşlerdir. Yangından etkilenen tüm mahkumlarımız ve infaz koruma görevlilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.