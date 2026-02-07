Elazığ'da çiçek hastalığı paniği. 6 köy karantinaya alındı

Elazığ'ın Keban ilçesinde bir vatandaşa ait küçükbaş hayvancılık işletmesindeki koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ilçede bulunan Çalık, Sağdıçlar, Büklümlü, Ulupınar, Bahçeli ve Bademli köyleri karantina altına alındı.

Ekipler, köylerde aşılama çalışması başlattı.